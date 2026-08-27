Fenerbahçe Lyon’u eledi, Türkiye’nin UEFA ülke puanı yükseldi
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek lig aşamasına yükselmesi, UEFA ülke puanına da katkı sağladı. Türkiye, sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle hanesine 0,200 puan daha ekleyerek 48,275 puanla 9. sıradaki yerini korudu.
Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanındaki galibiyeti Türkiye'nin UEFA ülke puanına 0,200 puanlık katkı sağladı.
Son sonuçların ardından Türkiye'nin ülke puanı 48,275'e yükselirken, 9. sıradaki konumunu korudu.
Türkiye'nin en yakın takipçisi Polonya ise Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlarla haftayı 0,500 puanlık artışla tamamladı. Polonya toplam 44,825 puana ulaşarak 10. sıraya yükseldi.
Çekya ise 44,325 puanla Polonya'nın gerisine düşerek 11. sırada kaldı.
UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere zirvede
UEFA ülke puanı sıralamasının zirvesinde 101,907 puanla İngiltere yer alıyor. İngiltere'yi 87,732 puanla İtalya ve 82,493 puanla İspanya takip ediyor.
Almanya 80,259 puanla dördüncü, Fransa 68,010 puanla beşinci ve Portekiz 64,250 puanla altıncı sırada bulunuyor.
Belçika 58,650 puanla yedinci, Hollanda 52,062 puanla sekizinci sırada yer alırken Türkiye 48,275 puanla dokuzuncu basamaktaki yerini koruyor.
UEFA ülke puanı sıralaması
İngiltere – 101,907
İtalya – 87,732
İspanya – 82,493
Almanya – 80,259
Fransa – 68,010
Portekiz – 64,250
Belçika – 58,650
Hollanda – 52,062
Türkiye – 48,275
Polonya – 44,825
Çekya – 44,325