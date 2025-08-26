Fenerbahçe maçı bugün mü, ne zaman? Benfica - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları bu akşam başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe de yarın Benfika ile deplasmanda karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe 0-0'ın rövanşında güçlü rakibini güzel bir skorla mağlup etmenin peşinde... Kocaelispor galibiyeti ile moral bulan Sarı Kanarya'nın bu maçta daha da kenetlenmesi beklenirken peş peşe gelen soruların başında ise "Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" geliyor.

Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica - Fenerbahçe maçı 27 Eylül Çarşamba saat 22.00'de oynanacak. Mücadeleyi TRT 1 canlı olarak verecek.

Fenerbahçe'de tek eksik

Fenerbahçe, Benfica karşısına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosundan çıkarılmıştı. Bu futbolcunun yerine Kadıköy'de oynanan ilk müsabakada Cengiz Ünder kadroya dahil edilmişti.

Cengiz Ünder, yarınki müsabakada da UEFA'ya verilen listede Cenk Tosun'un yerine kadroda yer alacak.

Benfica ile 8. resmi maç

Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 8. resmi maçı oynayacak.

Daha önce oynanan 7 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 2 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.