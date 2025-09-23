Fenerbahçe maçı bugün mü, yarın mı? Dinamo Zagreb - FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi şöleni başlıyor. Fenerbahçe turnuvada ilk maçını Dinamo Zagreb karşısında oynayacak. Mücadele için nefesler tutuldu. Milyonlar karşılaşmayı beklerken art arda gelen soru ise "Dinamo Zagreb - FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanına gidiyor. İlk maçta Sarı Kanarya 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Mücadeleyi taraftar iple çekerken maç günü, saati, kanalı sıkça araştırılıyor. işte detaylar...
Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman?
Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Hakem Jerome Brisard yönetecek.
Dinamo Zagreb zirvede
Hırvatistan 1. Futbol Ligi’nde Dinamo Zagreb, 7. hafta sonunda liderlik koltuğunda yer aldı.
Başkent ekibi, çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 16 puan topladı. Rakip fileleri 15 kez havalandıran Dinamo, kalesinde yalnızca 4 gol gördü ve +11 averajla zirvenin sahibi oldu.
Fenerbahçe'de 2 eksik
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran, müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.
Dinamo Zagreb ile 3. randevu
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile 3. kez resmi müsabakada karşılaşacak.
İki ekip daha önce 2018-2019 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi gruplarında kozlarını paylaşmıştı.
Söz konusu sezonda Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine Benfica'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmiş ve grubuna Dinamo Zagreb deplasmanında başlamıştı.
Hırvatistan'daki müsabakayı ev sahibi ekip 4-1 kazanmıştı. Kadıköy'de oynanan maç ise 0-0 eşitlikle sona ermişti.
O sezon Dinamo Zagreb grubu lider, Fenerbahçe ise 2. sırada tamamlamıştı.