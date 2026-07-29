Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gornik Zabrze - FB maçı saati...

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmak için mücadele veriyor. Sarı Kanarya, Gornik Zabrze'yi geçip yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekibin mücadelesini kaçırmak istemeyenler "Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.

Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Mücadele S Sport ve Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Gornik Zabrze: Schulze, Warczak, Janicki, Josema, Janza, Diets, Sadilek, Urbanski, Ikia, Dimi, Prekop, Khlan.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde (Aké), Levent Mercan, Guendouzi, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca.

Fenerbahçe, Avrupa'da 302. maçına çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'ye konuk olacak. Sarı-lacivertliler, kritik mücadelede tur biletini almak için sahaya çıkarken, kulüp Avrupa kupalarındaki 302. maçını oynayacak. Fenerbahçe, bugüne kadar Avrupa arenasında çıktığı 301 karşılaşmada 119 galibiyet, 65 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa kupalarında rakip fileleri 410 kez havalandıran sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 423 gol gördü.