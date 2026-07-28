Filenin Efeleri voleybol maçı ne zaman? Slovenya - Türkiye çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, FIVB Voleybol Erkekler Uluslar Ligi'nde yarı finale çıkmak istiyor. Tıpkı Filenin Sultanları'nda olduğu gibi milyonların kalbi Filenin Efeleri ile atacak. Heyecan katsayısı her geçen saat artarken "Slovenya - Türkiye çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu gündemde...

Türkiye, ilk iki sezonundaki galibiyet sayısını 2'ye katladı

VNL'e ilk kez katıldığı 2024'te bir, geçen sezon ise 3 galibiyeti bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu yıl oynadığı 12 maçın 8'ini kazandı.

Başantrenörlüğünü Slobodan Kovac'ın yaptığı Türkiye böylece 2026 Erkekler VNL'de, önceki iki katılımının toplamındaki galibiyet sayısını 2'ye katladı.

Kovac etkisi

Efeler Ligi'nde Halkbank ile şampiyonluklar yaşayan, Fenerbahçe'de ise Türkiye Kupası'nı kaldıran Sırp başantrenör Kovac, A Milli Erkek Takımı'nın yükselişinde önemli rol oynadı.

2025'in temmuz ayında göreve gelen 58 yaşındaki Kovac'ın yönetiminde Türkiye, aynı yıl Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda, 2026'da da VNL'de ilk kez çeyrek finale yükseldi.