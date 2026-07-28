Filenin Efeleri voleybol maçı ne zaman? Slovenya - Türkiye çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FIVB Voleybol Erkekler Uluslar Ligi'nde Filenin Efeleri çeyrek final maçına çıkıyor. Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızın rakibi ise Slovenya... Slovenya'ya grup aşamasında 3-1 yenilen Filenin Efeleri bu maçı alarak tarih yazmak istiyor. Peki, Slovenya - Türkiye çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, FIVB Voleybol Erkekler Uluslar Ligi'nde yarı finale çıkmak istiyor. Tıpkı Filenin Sultanları'nda olduğu gibi milyonların kalbi Filenin Efeleri ile atacak. Heyecan katsayısı her geçen saat artarken "Slovenya - Türkiye çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu gündemde...
Türkiye, ilk iki sezonundaki galibiyet sayısını 2'ye katladı
VNL'e ilk kez katıldığı 2024'te bir, geçen sezon ise 3 galibiyeti bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu yıl oynadığı 12 maçın 8'ini kazandı.
Başantrenörlüğünü Slobodan Kovac'ın yaptığı Türkiye böylece 2026 Erkekler VNL'de, önceki iki katılımının toplamındaki galibiyet sayısını 2'ye katladı.
Kovac etkisi
Efeler Ligi'nde Halkbank ile şampiyonluklar yaşayan, Fenerbahçe'de ise Türkiye Kupası'nı kaldıran Sırp başantrenör Kovac, A Milli Erkek Takımı'nın yükselişinde önemli rol oynadı.
2025'in temmuz ayında göreve gelen 58 yaşındaki Kovac'ın yönetiminde Türkiye, aynı yıl Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda, 2026'da da VNL'de ilk kez çeyrek finale yükseldi.