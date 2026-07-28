Premier Lig'in milyarlarca sterlinlik gücü transfer piyasasını değiştirdi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İngiltere Premier Ligi, ulaştığı ekonomik büyüklük ve transfer piyasasındaki etkisiyle dünya futbolunun en güçlü organizasyonu olmayı sürdürüyor.

Deloitte verilerine göre Premier Lig kulüpleri, 2024/2025 sezonunda yaklaşık 6,8 milyar sterlin gelir elde etti. Yayın hakları, sponsorluk anlaşmaları, lisanslı ürün satışları, maç günü gelirleri, dijital medya faaliyetleri ve küresel marka değeri, bu gelirin temel kaynaklarını oluşturdu. Artan gelirler, kulüplerin transfer bütçelerine de doğrudan yansıdı.

Transfer harcamalarında açık ara lider

Premier Lig, geçen yaz transfer döneminde 3 milyar sterlini aşan harcamasıyla Serie A ve Bundesliga başta olmak üzere rakip ligleri geride bıraktı. Hatta İngiliz kulüplerinin yaptığı toplam harcama, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'in toplam transfer harcamalarını tek başına geçti.

Bu yaz da benzer tablo devam ediyor. Ligdeki 20 kulübün transfer için yaptığı toplam harcama şimdiden 1 milyar sterlini aşmış durumda.

Rekor bonservisler dikkat çekti

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan hamlelerinden biri Chelsea'nin, Aston Villa'dan Morgan Rogers'ı 117 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katması oldu. Bu transferle Rogers, tarihin en pahalı İngiliz futbolcusu unvanını aldı.

Bu rekor öncesinde ise Elliot Anderson, Nottingham Forest'tan Manchester City'ye 116 milyon sterlin karşılığında transfer olmuştu.

Tottenham da Newcastle United'dan Sandro Tonali'yi 100 milyon sterlin, Mateus Fernandes'i ise yaklaşık 85 milyon sterlin bonservis bedeliyle renklerine bağladı.

Gelir artışı transferleri büyüttü

Premier Lig'deki yüksek harcamaların arkasında güçlü ekonomik kaynaklar bulunuyor. Son dört yıllık yayın anlaşmasının 6,7 milyar sterlini aşması, uluslararası yayın gelirlerindeki artış, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın genişletilmesiyle elde edilen ek gelirler kulüplerin transfer bütçelerini önemli ölçüde artırdı.

Buna ek olarak Suudi Arabistan'ın futbol piyasasına yaptığı yatırımlar ile ABD, Katar ve Suudi Arabistan merkezli yatırımcıların İngiliz kulüplerine ilgisi de transfer piyasasında fiyatların yükselmesine katkı sağladı.

"Premier Lig fiyatları belirleyen lig haline geldi"

Lokman Hekim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Settar Koçak, yayın gelirlerinin kulüpler arasında görece dengeli dağıtılmasının yalnızca Manchester City, Liverpool veya Arsenal gibi dev kulüplerin değil, orta sıralardaki ekiplerin de güçlü transferler yapabilmesini sağladığını belirtti.

Koçak, Premier Lig'in yalnızca sportif açıdan değil, küresel spor ekonomisinin en güçlü ticari organizasyonlarından biri olduğunu ifade ederek, İngiliz kulüplerinin milyarlarca sterlinlik yayın gelirleri, küresel sponsorluk anlaşmaları ve dünya genelindeki taraftar kitlesi sayesinde Avrupa'daki rakiplerine kıyasla çok daha yüksek harcama kapasitesine ulaştığını söyledi.

Avrupa futbolunda mali enflasyon uyarısı

Koçak'a göre İngiliz kulüplerinin ödediği yüksek bonservisler, Avrupa genelinde oyuncu fiyatlarını yukarı çekerek transfer piyasasında mali enflasyona neden oluyor. Artan bonservis bedelleri ve yükselen maaşların kulüpler için uzun vadede ciddi finansal riskler oluşturabileceğini vurgulayan Koçak, beklentileri karşılamayan pahalı transferlerin ekonomik yükü artırdığına dikkat çekti.

Gelir arttı, zarar da büyüdü

Premier Lig'in gelirleri yükselse de kulüplerin mali tabloları aynı ölçüde iyileşmedi. 2024/2025 sezonunda kulüplerin vergi öncesi toplam zararının yaklaşık 948 milyon sterline ulaştığını belirten Koçak, sürdürülebilir başarı için yalnızca gelir artışının yeterli olmadığını, harcamaların da kontrol altında tutulması gerektiğini ifade etti.

Koçak, Premier Lig ile diğer Avrupa ligleri arasındaki ekonomik farkın büyümesinin en yetenekli oyuncuların İngiltere'ye yönelmesine neden olabileceğini, bunun da diğer liglerin rekabet gücünü zayıflatabileceğini belirterek transfer piyasasındaki mali enflasyonun kontrol altına alınmasının Avrupa futbolunun geleceği açısından kritik önem taşıdığını söyledi.