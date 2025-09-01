Fenerbahçe Marco Asensio'yu resmen açıkladı

Fenerbahçeli taraftarların uzun süredir beklediği Marco Asensio ile anlaşma imzalandı. Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varıldığını açıklayan Fenerbahçe, transferi şu açıklamayla duyurdu:

Kulübümüz, İspanyol futbolcu Marco Asensio’nun kalıcı transferi için Fransa’nın Paris Saint-Germain takımı ile anlaşmaya vardı.

29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Marco Asensio: Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum

Fenerbahçemize transferi gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Marco Asensio, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum." dedi.