Fenerbahçe, Miha Zajc’ı Toulouse'a kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe, Miha Zajc'ı Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Toulouse'a kiralandı.
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc’ın kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Miha Zajc’a başarılı bir sezon dileriz." denildi.
Fenerbahçe'ye Ocak 2019'da transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 123 resmi maça çıkıp 20 kez gol sevinci yaşadı.