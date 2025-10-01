Fenerbahçe Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nda ikinci müsabaka için sahaya çıkıyor. Antalyaspor maçında aldığı galibiyet ile moral bulan sarı-lacivertli kulüp Nice karşısında da güzel bir futbol sergileyip 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Futbol tutkunları karşılaşmayı heyecanla beklerken "Fenerbahçe Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.

Fenerbahçe Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Nice maçı 2 Ekim Perşembe saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Tek eksik Duran

Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde tek eksik isim Jhon Duran.

Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımla çalışmayan Duran'ın karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Talisca döndü

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca, kadroda yer alacak.

Kart cezasını Dinamo Zagreb'e karşı çeken Brezilyalı oyuncu, teknik heyetin şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.

292. maç

Sarı-lacivertliler, bu mücadeleyle Avrupa kupalarındaki 292. maçına çıkacak. Bugüne kadar oynadığı 291 maçta 114 galibiyet, 62 beraberlik ve 115 yenilgi yaşayan temsilcimiz, rakip filelere 398 gol atarken kalesinde 415 gol gördü.