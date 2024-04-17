Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi, saat kaçta, ne zaman? Dev Maç TV8'de mi?

Milyonlarca taraftarların heyecanla beklediği Fenerbahçe-Olympiakos maçı için geri sayım başladı. Maçın yayınlanacağı tarih ve kanal belli olurken Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi, saat kaçta ve ne zaman? soruları da arama motorlarında sıklıkla sorulmaya başladı. Kritik mücadelenin detayları ve güncel bilgiler haberimizde...

Şifresiz olarak TV8'den yayınlanacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynayacağı maçın yayıncısı belli oldu. Sarı-lacivertli takım 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'da Kadıköy'de karşılaşacağı Olympiakos maçı şifresiz olarak TV8'den yayınlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 18 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak LİLLE-ASTON VİLLA maçı TV8,5'tan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak ROMA-MİLAN maçı TV8,5'tan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.