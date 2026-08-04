Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? FB - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

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Fenerbahçe yine çok ciddi bir sınava çıkıyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sarı-lacivertli takımın rakibi Sturm Graz... Kanarya ilk maçını seyircisi önünde oynayacak. Sarı Kanarya ilk maçtan güzel bir skor elde edip depsalsmana avantajlı çıkmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Sturm Graz maçı 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele tv100 ekranlarından yayınlanacak.

Üçüncü eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off'larda Sparta Prag-Olimpik Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmalar, 18-19 ve 25-26 Ağustos'ta oynanacak.