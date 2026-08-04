Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? FB - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Gornik Zabrze'yi Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda eleyen Fenerbahçe'nin rakibi 3. turda Sturm Graz oldu. Sarı Kanarya, Avusturya ekibini de geçerek play-offlara kalmayi hedefliyor. Mücadele yakın zamanda oynanacak ve "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman" sorusu hızlanıyor.
Fenerbahçe yine çok ciddi bir sınava çıkıyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sarı-lacivertli takımın rakibi Sturm Graz... Kanarya ilk maçını seyircisi önünde oynayacak. Sarı Kanarya ilk maçtan güzel bir skor elde edip depsalsmana avantajlı çıkmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Fenerbahçe - Sturm Graz maçı 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele tv100 ekranlarından yayınlanacak.
Üçüncü eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off'larda Sparta Prag-Olimpik Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Karşılaşmalar, 18-19 ve 25-26 Ağustos'ta oynanacak.