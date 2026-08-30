Fenerbahçe Samsun'dan 3 puanla dönüyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Oğuz'un soldan ortasında ceza sahasında Vedat Muriqi'in şutunda top filelerle buluştu. 0-1
5. dakikada Greenwood'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuz'un şutunda kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.
27. dakikada Emre Kılınç'ın penaltı noktasına çevirdiği topa vuran Sekongo'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
33. dakikada Archie Brown'un soldan ortasında ceza sahası içinde Muriqi'in kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.
36. dakikada ceza sahası dışından Greenwood'un sert şutunda kaleci Okan topu kornere çeldi.
39. dakikada Yalçın Kayan'ın sağ çaprazdan şutunda top direğin sağından az farkla dışarı çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada İrfan'ın pasında topla buluşan Oğuz'un sol kanattan ceza
sahasına girerek çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-2
55. dakikada Guendouzi'nin soldan ortasında ceza sahası içinde Muriqi'in kafa vuruşunda kaleci Okan topu son anda kornere çeldi.
73. dakikada Semedo'nun ayağından kaçırdığı topa penaltı noktası üzerinden vuran Jarju'nun şutunda meşin yuvarlak direğin sağından auta çıktı.
90. dakikada Lukaku'nun pasında Bartuğ'un penaltı noktası üzerinden şutunda top üstten auta gitti.
90+2. dakikada kaleci Okan'ın önde olduğunu gören İsmail'in kendi yarı sahasında vuruşunda top az farkla auta çıktı.