Fenerbahçe seçime gidiyor: Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar! Aday olacak mı?

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, adının kongre senaryolarında geçmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Yıldırım, camia içinden kendisine aday olması yönünde yoğun telkinler geldiğini belirterek, “Gerek yakın çevremden, gerekse camiamız içerisinden aday olmam yönünde defaatle tavsiyelerde bulunulmaktadır” dedi.

“Bu kongre mevcut yönetim için”

26 Temmuz 2025’te yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında eylül ayında kongre yapılmasının kulüp yararına olmayacağını söylediğini hatırlatan Yıldırım, “Bu kongre Fenerbahçe için değil, mevcut yönetim için yapılmaktadır. Bu karar, camiayı çocukça bir hile ile aldatma girişiminden başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

“Kulüp başkanlığı kariyer basamağı değildir”

Yıldırım, açıklamasında kulüplerin yönetim anlayışına da dikkat çekti:

“Bugün Fenerbahçe’nin ve hatta tüm spor kulüplerinin esas meselesi, yönetim kültürü ve yöneticilik ahlakıdır. Harcamalar, borçlanmalar, mali tabloların makyajlanması büyük bir fiyaskoya gebedir. Kulüp başkanlığı bir kariyer basamağı değildir. Milyonluk camiaların geleceği ve onuruyla oyun oynanamaz.”

“Aday olmayacağım”

Sezonun başında yapılacak bir kongrenin Fenerbahçe’ye zarar vereceğini belirten Yıldırım, adaylık ihtimalini net bir dille reddetti:

“Varlığını ve zamanlamasını onaylamadığım bu sürecin parçası olmayı reddediyorum. Bir kongre yapılacaksa, haziran ayında yapılmalıydı. Sezon sonunun sükunetle beklenmesi kulüp yararınadır.”

“Hesap sezon sonunda görülmeli”

Fenerbahçe’nin başarısına odaklanılması gerektiğini söyleyen Yıldırım, “Ben Fenerbahçe başkanı olmaktan daha çok bir Fenerbahçeliyim. Hep birlikte takımımızın başarısı için çaba sarf etmeliyiz. Görülecek bir hesap varsa, sezon sonuna bırakılmalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.