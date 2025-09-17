Fenerbahçe son dakikada 2 puan kaybetti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme müsabakasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada sol kanattan Archie Brown'un ortasında topla buluşan Fred pasını ceza yayında bulunan Anderson Talisca’ya aktardı. Talisca’nın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, meşin yuvarlağı çeldi.

18. dakikada rakip yarı alanda Oğuz Aydın’ın vuruşunda Maestro’dan seken top, orta sahaya kadar açıldı. Burada bulunan Ui-Jo Hwang’ın bekletmeden pasında defansın arkasına sarkan İbrahim Kaya, ceza sahası içine girip kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

34. dakikada Oğuz Aydın’ın ara pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Youssef En-Nesyri’nin çaprazdan vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

42. dakikada Maestro’dan pasında sağ kanatta topla buluşan İbrahim Kaya’nın ceza sahası içine girip ayağının dışıyla uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

44. dakikada orta sahada topla buluşan Maestro’nun topla ilerleyip ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ kanatta topla buluşan Semedo, yerden pasında meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerindeki En-Nesyri'ye aktardı. Faslı oyuncunun dönüp vuruşunda yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

56. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Fred'in ceza sahası dışından şutunda Enes Keskin'in müdahale ettiği topu savunma uzaklaştırdı. VAR uyarısı sonrasında hakem Cihan Aydın pozisyonu yeniden izleyerek Enes Keskin'in elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

57. dakikada kazanılan penaltıda topun başına Talisca geldi. Brezilyalı futbolcunun kullandığı atışta kaleci Ertuğrul Taşkıran, gole izin vermedi.

61. dakikada iki takım oyuncularının da faul beklediği anda hakem Cihan Aydın pozisyonu avantaja bıraktı. Sağ kanatta topu alan Semedo, penaltı noktasına hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda savunma topu çizgiden çıkardı.

72. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan'ın ters kanada yaptığı ortada meşin yuvarlak Semedo'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda top köşeden filelere gitti: 1-1.

76. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan son çizgiye inen Archie Brown'ın ceza sahasına ortasında Cenk Tosun, müsait pozisyondaki En-Nesyri'ye indirdi. Bu futbolcu yakın mesafeden net bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-1.

90+3. dakikada Corendon Alanyaspor eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Yusuf Özdemir kafayı vurdu, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın elinden kaçırdığı top filelere gitti: 2-2.

Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.