Fenerbahçe, sportif direktörlüğe Mario Branco'yu getirdi

Fenerbahçe'nin açıklamasında, Branco'nun 19 yıllık kariyeri boyunca birçok ülkede farklı kulüplerde görev yaptığı, futbola dair tüm süreçlerin içerisinde yer alarak önemli başarıların parçası olduğu kaydedildi.

"Branco; futbol dünyasında güçlü ilişkilere sahip" denen açıklamada şöyle dendi: "Kariyeri boyunca çalıştığı kulüplere değer katan, 6 dil bilen deneyimli spor adamı; aynı zamanda Profesyonel Spor Yönetimi diplomasına ve UEFA B Lisansına sahip.

Portekiz Futbol Federasyonu’nda da farklı görevler üstlenen, 2022-23 sezonunda Takımımızda Futbol Operasyonu Direktörü olarak göreve başlayan Mario Branco’nun yardımcılığına da yine kulübümüze Futbol Planlama Yöneticisi olarak hizmet eden, daha önce Futbol Akademimizde antrenör olarak görev almış olan Okan Özkan atanmıştır."

Mario Branco kimdir?

Portekiz'in başkenti Porto'da 1976'da doğan Mario Branco, kariyeri boyunca birçok takımda yöneticilik görevinde bulundu.

Branco'un çalıştığı takımlar ve görevleri şöyle:

Famalicao, Sportif Direktör, 2020

PAOK, Sportif Direktör, 2018

Hajduk Split, Sportif Direktör, 2016

Estoril, Sportif Direktör, 2012

Astra Ploiesti, Sportif Direktör, 2011

Leixoes, Sportif Direktör, 2009

Steaua Bükreş, Şef Scout, 2008

Zaglebie Lubin, Şef Scout, 2006

Wisla Krakow, Şef Scout, 2005

Pontevedra, Şef Scout, 2004