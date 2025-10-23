Fenerbahçe Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe muhtemel ilk 11

Fenerbahçe sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Nefesler tutuldu maç saati bekleniyor. İnişli çıkışlı bir performans sergileyen Sarı Kanarya artık seri yakalamak istiyor. Sabırsızlık gitgide artarken "Fenerbahçe Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Fenerbahçe Stuttgart maçı ne zaman?

Fenerbahçe Stuttgart maçı 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Danimarka Futbol Federasyonundan Jakob Kehlet yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri (Talisca).

Stuttgart: Nübel, Chabot, Hendriks, Jaquez, Assignon, Stiller, Atakan, Mittelstadt, Chema, Nartey, Tomas.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe'de Stuttgart maçında 4 oyuncunun kadroda yer alması beklenmiyor.

Sakatlığı bulunan kaleci Ederson'un yanı sıra takımla çalışmalara başlayan ancak antrenman eksiği olan Jhon Duran'ın yarınki maçta forma giymesi zor.

Bu isimlerin yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da takımlarını yalnız bırakacak.