Fenerbahçe, Sunderland transferi son anda yatan Armand Lauriente için düğmeye bastı!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, sol kanat takviyesi için Sassuolo’nun yıldız ismi Armand Lauriente’yi gündemine aldı.

Geçtiğimiz günlerde Premier Lig ekibi Sunderland’e transferi son anda iptal olan 26 yaşındaki Fransız futbolcunun, İtalyan temsilcisi Sassuolo ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Lauriente'nin kulübe ayrılmak istediğini ilettiği öğrenilirken, Sassuolo'nun oyuncu için 15-20 milyon Euro arasında bonservis talep ettiği bildirildi.

Sunderland transferi neden, nasıl iptal oldu?

İtalyan spor ajansı Foot Italia’nın haberine göre, Sunderland ile yapılan görüşmelerde anlaşma büyük ölçüde sağlanmıştı.

Lauriente, sağlık kontrollerinden geçmiş ve hatta Portekiz kampında yeni takım arkadaşlarıyla antrenmana bile çıkmıştı.

Ancak iddiaya göre transfer oyuncunun menajeriyle yaşanan kişisel şartlar konusundaki anlaşmazlık nedeniyle iptal oldu.

Sunderland kulübü, son aşamada geri adım atarak anlaşmayı feshetti. Bu gelişme Sassuolo yönetiminde tepkiye yol açarken, Sunderland ile oyuncu arasındaki ilişki tamamen koptu.

Fenerbahçe için fırsat doğdu

Transferin iptali sonrası Sassuolo’ya geri dönen Lauriente, teknik direktör Fabio Grosso’nun sezon öncesi kamp kadrosuna dahil edildi. Ancak oyuncunun Serie A’da kalmak istemediği, kariyerini daha üst seviyeye taşımak istediği belirtiliyor.

Seria B'de yükselişin ana aktörü ve gol kralı oldu

Lauriente, geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla Serie B’de 34 maçta 19 gol, 6 asistlik etkileyici bir performans sergileyerek takımının Serie A’ya çıkmasında başrol oynadı. Ayrıca Gol Krallığı unvanını da kazandı.

Fenerbahçe'nin aradığı profile "tam uyuyor"

arı-Lacivertli yönetimin, Sunderland transferi sonrası oluşan boşluktan yararlanarak Sassuolo ile önümüzdeki günlerde resmi temasa geçmesi bekleniyor.

Teknik heyet, hızlı ve skorer bir sol kanat oyuncusunu kadroya katmak isterken, Lauriente profiliyle bu ihtiyaca tam olarak uyuyor.