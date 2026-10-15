Fenerbahçe Tarfin Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Tarfin maç saati...

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Fenerbahçe Tarfin'in EuroLeague çift haftasındaki bu seferki rakibi Partizan... Bu hafta Zalgiris'i güzel bir oyunla geçen sarı-lacivertliler Partizan'ı da geçmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Tarfin Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Tarfin Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Tarfin Partizan maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı ve şifreli yayınlanacak.

İki takımın 2000 yılından bu yana oynadığı 18 maçta Fenerbahçe Tarfin'in 11-7 üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezon rakibiyle oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılırken, sahasında çıktığı son 3 maçta da Partizan'ı mağlup etmeyi başardı.