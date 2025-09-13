Fenerbahçe – Trabzonspor maçı öne alınacak mı? FB – TS derbi saati değişecek mi? Sosyal medyada derbi için öne alma çağrısı

Fenerbahçe – Trabzonspor maçı öne alınacak mı? FB – TS derbi saati değişecek mi? Sosyal medyada derbi öne alma çağrısı
Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe – Trabzonspor derbisi 14 Eylül Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Aynı akşam A Milli Basketbol Takımı da EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile 21.00’de parkeye çıkacak. İki dev mücadelenin çakışması nedeniyle sosyal medyada “FB – TS maçı öne alınsın” çağrıları yapılırken, maç saatinin değişip değişmeyeceği merak konusu oldu. Sporseverler Google ve benzeri arama motorlarından "Trabzonspor maçı öne alınacak mı? FB – TS derbi saati değişecek mi?" gibi aramalar yaparken Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Süper Lig’in 5. haftasında futbolseverleri nefes kesecek bir karşılaşma bekliyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor, uzun yıllardır süregelen ezeli rekabette bir kez daha karşı karşıya gelecek.
Derbi ile basketbol finali aynı akşam
14 Eylül Pazar günü saat 20.00’de başlayacak olan Fenerbahçe – Trabzonspor maçı, basketbol milli takımımızın tarihi finaline denk geliyor. 12 Dev Adam, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile saat 21.00’de sahaya çıkacak.
Bu çakışma nedeniyle sosyal medyada, “Derbi öne alınsın” ve “Milli takıma yol verilsin” şeklinde binlerce paylaşım yapıldı.
FB – TS maçı saati değişecek mi?
Futbolseverler derbinin tam olarak hangi gün ve saatte oynanacağını merak ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Karşılaşmanın programında bir değişiklik olup olmayacağı önümüzdeki saatlerde netleşecek.
Taraftarlarda büyük beklenti
Fenerbahçe ve Trabzonspor son transferleriyle kadrolarını güçlendirirken, derbinin büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Ancak milyonlarca sporseverin gözü hem sahadaki 90 dakikada hem de basketbol finalinde olacak.