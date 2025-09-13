Fenerbahçe – Trabzonspor maçı öne alınacak mı? FB – TS derbi saati değişecek mi? Sosyal medyada derbi için öne alma çağrısı

Süper Lig’in 5. haftasında futbolseverleri nefes kesecek bir karşılaşma bekliyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor, uzun yıllardır süregelen ezeli rekabette bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Derbi ile basketbol finali aynı akşam

14 Eylül Pazar günü saat 20.00’de başlayacak olan Fenerbahçe – Trabzonspor maçı, basketbol milli takımımızın tarihi finaline denk geliyor. 12 Dev Adam, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile saat 21.00’de sahaya çıkacak.

Bu çakışma nedeniyle sosyal medyada, “Derbi öne alınsın” ve “Milli takıma yol verilsin” şeklinde binlerce paylaşım yapıldı.

FB – TS maçı saati değişecek mi?

Futbolseverler derbinin tam olarak hangi gün ve saatte oynanacağını merak ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Karşılaşmanın programında bir değişiklik olup olmayacağı önümüzdeki saatlerde netleşecek.

Taraftarlarda büyük beklenti

Fenerbahçe ve Trabzonspor son transferleriyle kadrolarını güçlendirirken, derbinin büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Ancak milyonlarca sporseverin gözü hem sahadaki 90 dakikada hem de basketbol finalinde olacak.