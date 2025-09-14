Google Haberler

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00’da Trabzonspor’u konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geleceği maçta ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe

Domenico Tedesco, Trabzonspor maçında şu isimleri tercih etti: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Nesyri.

Trabzonspor

Fatih Tekke, Fenerbahçe deplasmanında şu 11'i tercih etti: Onana, Ozan Tufan, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Okay Yokuşlu, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Onuachu.

Kaynak: HABER MERKEZİ
