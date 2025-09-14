Fenerbahçe, Trabzonspor'dan 3 puanı kaptı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaşırken sarı-lacivertliler bu zorlu müsabakaya yeni teknik direktörü ile çıktı. Milli maçlar için verilen arada İstanbul'a gelerek göreve başlayan Tedesco, 5 gün sonra ilk resmi maçında Trabzonspor'a rakip oldu.

Sarı-lacivertliler 3 puanı tek golle alırken, Tedesco da yeni takımının başında 3 puan elde etti.

Kanarya, ilk yarıda atak bir futbol sergilerken girdiği birçok pozisyondan yararlanamadı. Soyunma odasına 1-0 önde girilirken, ikinci yarının özellikle son 20 dakikasında tempo düştü.

Tedesco, 73'te Kerem, 83'te ise En-Nesri ve Talisca'yı kenara alarak, son dakikalarda hücum hattında değişikliğe gitti.

40 yaşındaki teknik adam son düdüğün ardından futbolcularla birlikte kale arkasına giderek, galibiyeti taraftarlarla birlikte yaşadı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada orta sahada topla buluşan Anderson Talisca’nın ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Onana, uzak köşeye yönelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

11. dakikada Olaigbe’nin sol taraftan ortasında ceza sahası içinde bulunan Onuachu’nun kafa vuruşunda üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

14. dakikada VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, orta sahada Onuachu’nun, Milan Skriniar'a yaptığı faul gerekçesiyle golü iptal etti.

20. dakikada Okay Yokuşlu orta sahada Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. VAR’da faul pozisyonunu izleyen hakem Ozan Ergün, kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi.

28. dakikada Talisca’nın sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Onana meşin yuvarlağı çeldi. Seken topa Fred’in hamlesi sonrası savunma topu uzaklaştırdı.

38. dakikada Szymanski’nin sağ taraftan rakiplerini çalımladıktan sonra içeri çevirdiği topta En-Nesyri’nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla sağdan dışarı gitti.

45. dakikada Trabzonspor’un savunmadan çıkarken kaptırdığı top sonrası Fred’in vuruşunda kaleci Onana sağ köşeye yönelen topu son anda çeldi. Pozisyonu takip eden Szymanski’nin içeri çevirdiği meşin yuvarlağı En-Nesyri boş ağlara gönderdi. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Szymanski’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Onana’dan seken topa En-Nesyri'nin dokunuşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kale çizgisinden oyun alanına döndü.

65. dakikada Fred’in pasında sol çaprazda topla buluşan Brown’un sert vuruşunda meşin yuvarlak sağ yandan dışarı gitti.

82. dakikada Bartuğ'un sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza yayı üzerindeki İrfan Can'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğe çarparak Onana'da kaldı.

87. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Edin Visca’nın sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ederson yakın köşeden meşin yuvarlağı çeldi. Visca’nın tekrar içeriye çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.