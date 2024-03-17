Fenerbahçe Trabzonspor'u kendi evinde devirdi
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanında 3-2 yendi.
55. dakikada Bardhi'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde Visca'nın şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
63. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Livakovic'in müdahalesine rağmen sağ üst köşeden filelerle buluştu: 1-2
74. dakikada Trabzonspor yarı alanından atılan pasta, ceza alanı arkasında Oosterwolde'den kurtulan Pepe'nin, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Livakovic topa sahip oldu.
75. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Ceza alanı içinde ikili mücadelede Djiuku'nun ayağı Denswil'in kafasına gelince karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
78. dakikada Trezeguet'in kullandığı sert penaltı atışında top kaleci Livakovic'in ters köşesinden filelere gitti: 2-2
87. dakikada Fenerbahçe, tekrar öne geçti. Sol taraftan yapılan ortada, Serdar Dursun'un kafa ile geriye doğru çıkardığı topu arka direkte Batshuayi yerden bir vuruşla fillere gönderdi: 2-3
90+6. dakikada Batshuayi'nin ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak meşin yuvarlağı önledi.
90+8. dakikada Visca'nın ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda, kaleci Livakovic güçlükle topu üsten kornere gönderdi.
Fenerbahçe karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Maç sonrası olaylar çıktı, taraftar sahaya indi
Maçın bitiminin ardından Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında olaylar yaşandı. Trabzonspor taraftarı sahaya indi.