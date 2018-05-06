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Fenerbahçe uzatmalarda güldü

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bursaspor ile karşılaşan Fenerbahçe zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanarak zirve mücadelesini sürdürdü.

Fenerbahçe uzatmalarda güldü
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor takımları Ülker Stadı’nda karşılaştı. 

İlk yarısı 0-0 beraberlikle biten karşılaşmanın ikinci yarısında Bursaspor, 69. dakikada Furkan Soyalp'le 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, Moussa Sow'un 71. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. 

Bursasporlu Titi 83. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken, yedek kulübesinde bulunan Kubilay da itirazlarından dolayı kırmızı kartla cezalandırıldı. 

Maçın 90+2. dakikasında 2. yarıda oyuna giren Fernandao maçın skorunu belirledi. Maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe liderlik mücadelesini devam ettirdi.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 66'ya yükselterek averaj üstünlüğüyle Medipol Başakşehir'in önünde ikinciliğe yükseldi. Bursaspor ise 39 puan ve maç fazlasıyla 10 sırada yer alıyor.

Son dakika Bursaspor fenerbahçe

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