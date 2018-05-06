Fenerbahçe uzatmalarda güldü
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bursaspor ile karşılaşan Fenerbahçe zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanarak zirve mücadelesini sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor takımları Ülker Stadı’nda karşılaştı.
İlk yarısı 0-0 beraberlikle biten karşılaşmanın ikinci yarısında Bursaspor, 69. dakikada Furkan Soyalp'le 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, Moussa Sow'un 71. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı.
Bursasporlu Titi 83. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken, yedek kulübesinde bulunan Kubilay da itirazlarından dolayı kırmızı kartla cezalandırıldı.
Maçın 90+2. dakikasında 2. yarıda oyuna giren Fernandao maçın skorunu belirledi. Maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe liderlik mücadelesini devam ettirdi.
Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 66'ya yükselterek averaj üstünlüğüyle Medipol Başakşehir'in önünde ikinciliğe yükseldi. Bursaspor ise 39 puan ve maç fazlasıyla 10 sırada yer alıyor.