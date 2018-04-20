Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

20 Nisan 2018

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılan ve 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çeşitli nedenlerle iki takımın da disiplin kuruluna gönderildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ve merdiven boşluklarında yer bırakılmaması nedenleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı. Sarı-lacivertli kulübün görevlileri Ali Bozan ile Gökhan Uyanık'ın da söz konusu maçtaki saldırıları sebebiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Beşiktaş'ın da aynı müsabakada çirkin ve kötü tezahürat ile merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle PFDK'ye sevkinin gerçekleştiği ifade edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Beşiktaşlı futbolcu Pepe'nin kural dışı hareketi, siyah-beyazlı kulübün görevlisi Erdinç Gültekin'in de saldırısı nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA