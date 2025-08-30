Fenerbahçe ve Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi, Samsunspor'un ise UEFA Konferans Ligi lig aşamasında oynayacağı maçların programı belli oldu.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta maçında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, lig aşamasının son mücadelesinde ise 29 Ocak 2026 Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak.
Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertliler, Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) ile eşleşmişti.
İşte Fenerbahçe'nin fikstürü
24 Eylül: Dinamo Zagreb (Deplasman)
2 Ekim: Nice (İç saha)
23 Ekim: Stuttgart (İç saha)
6 Kasım: Viktoria Plzen (Deplasman)
27 Kasım: Ferencvaros (İç saha)
11 Aralık: Brann (Deplasman)
22 Ocak: Aston Villa (İç saha)
29 Ocak: FCSB (Deplasman)
Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor ise sezona 2 Ekim Perşembe günü Legia maçıyla start verecek. Karadeniz ekibi son maçına da 18 Aralık Perşembe günü Mainz deplasmanında çıkacak.
İşte Samsunspor'un fikstürü
2 Ekim: Legia (Deplasman)
23 Ekim: Dinamo Kiev (İç saha)
6 Kasım: Hamrun (İç saha)
27 Kasım: Breidablik (Deplasman)
11 Aralık: AEK (İç saha)
18 Aralık: Mainz (Deplasman)