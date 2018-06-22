ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
26 °C
  • Haberler
  • Spor
  • Fenerbahçe yeni teknik direktörünü KAP'a bildirdi

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Cocu transferini KAP'a bildirdi. Açıklamada "Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü için Phillip Cocu ile 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü KAP'a bildirdi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Hollanda'nın PSV Kulübü, teknik direktör Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp de bu açıklamanın ardından KAP'a yaptığı açıklamasında, "Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü için Phillip Cocu ile 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Hollandalı teknik adamın yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Son dakika Phillip Cocu fenerbahçe

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.