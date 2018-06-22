Fenerbahçe yeni teknik direktörünü KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Cocu transferini KAP'a bildirdi. Açıklamada "Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü için Phillip Cocu ile 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır" denildi.
Hollanda'nın PSV Kulübü, teknik direktör Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüp de bu açıklamanın ardından KAP'a yaptığı açıklamasında, "Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü için Phillip Cocu ile 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Hollandalı teknik adamın yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.