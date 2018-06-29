Fenerbahçe yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Fenerbahçe Kulübünde yeni yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.

Yönetim kurulu toplantısından sonra kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, görev dağılımının belli olduğu aktarıldı. Sarı-lacivertli kulüp yönetiminin yeni görev dağılımında "asbaşkan" görevinin olmaması dikkati çekti.

Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:

Başkan vekili, basketbol şubesi sorumlusu ve basın sözcüsü: Semih Özsoy

Başkan yardımcısı, muhasip üye, kurumsal yapıdan sorumlu: Mehmet Burhan Karaçam

Fenerium, teknoloji ve dijital dönüşüm, Fenercell'den sorumlu: Nevres Erol Bilecik

Genel sekreter, üye ilişkileri, şube ve derneklerden sorumlu: Sevil Zeynep Becan

Kamu ilişkileri, vergi ve mali işlerden sorumlu: Şaban Erdikler

Pazarlama ve gelir yaratma, marka yönetimden sorumlu: Mustafa Tankut Turnaoğlu

Hukuk işlerinden sorumlu: Fethi Pekin

Taraftar komitesi sorumlusu, pazarlama ve gelir yaratma yardımcısı: Metin Şen

Eğitim kurumları ve eğitim tesislerinden sorumlu: Turhan Şahin

Stat ve sportif tesisler ile spor şubeleri sorumlusu: Mustafa Kemal Danabaş

FB Medya (FBTV, FB Radyo, Dergi), kamu ilişkileri yardımcısı, Fenerbahçe Turizm ve Catering: Acar Sertaç Komsuoğlu

Voleybol şubesi ve sosyal sorumluluk sorumlusu: Simla Türker Bayazıt

Yatırım, projeler ve gayrimenkuller, eğitim kurumları ve eğitim tesisleri yardımcısı: Ömer Okan

Yatırım, projeler ve gayrimenkullerden sorumlu: Burak Çağlan Kızılhan

Yedek üyelerin görev dağılımı ise şöyle yapıldı:

Belgin Aral (Vergi ve mali işler yardımcısı, üye ilişkileri yardımcısı), Alper Pirşen (Hukuk işleri yardımcısı), Ozan Korman Tarman (Dış ilişkiler, marka yönetimi yardımcısı), Metin Sipahioğlu (Kurumsal iletişim, basketbol kadın şubesi yardımcısı), Selahattin Baki (Dış ilişkiler yardımcısı), Muhittin İlker Dinçay (Spor şubeleri sorumlu yardımcısı, voleybol şubesi yardımcısı), Esra Nazlı Ercan (Üye ilişkileri yardımcısı, sosyal sorumluluk yardımcısı)