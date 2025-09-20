Fenerbahçe–Alanyaspor maçında biletsiz seyirci sokan kişi tutuklandı
Fenerbahçe–Corendon Alanyaspor maçında biletsiz seyircileri stadyuma aldığı belirlenen şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Chobani Stadı’ndaki kontrolleri sırasında ortaya çıkarılan olay, güvenlik kameralarına da yansıdı. Şüpheli A.K., “6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet” suçundan cezaevine gönderildi.
Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasında 17 Eylül’de oynanan maç öncesinde Chobani Stadı’nda yaşanan usulsüz giriş olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Emniyet kontrollerinde ortaya çıktı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, karşılaşma öncesinde dış arama noktalarında yaptığı denetimlerde maça “usulsüz seyirci temini” yapıldığını tespit etti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında biletsiz kişileri stada aldığı belirlenen A.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, “6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet” suçundan tutuklandı.
Güvenlik kameraları kaydetti
Öte yandan, şüphelinin biletsiz seyircileri sahaya aldığı anlar stadyumun güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde biletsiz kişilerin kapıdan geçerek stadyuma girdiği anlar yer aldı.