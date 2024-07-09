Fenerbahçe'de 4 oyuncu için 'yola devam' kararı
Voleybol takımları, oyuncu sözleşmelerine dair çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı da, 2024-2025 sezonu için, 4 oyuncusunun sözleşmesini uzatarak yola devam kararı aldığını açıkladı.
AA
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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 4 oyuncunun sözleşmesi yenilendi
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Caner Dengin, Caner Pekşen, Drazen Luburic ve Kaan Gürbüz'le birer yıllık yeni sözleşme imzalandı.