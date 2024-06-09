Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sonuçlandı: Ali Koç yeniden seçildi

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul'un ikinci gününde delegeler sandık başına gitti. Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı başkanlık seçiminde oy kullanabilecek kişi sayısı 46 binden fazla.

Mevcut Başkan Ali Koç, 2018'de mağlup ettiği Aziz Yıldırım ile yeniden karşı karşıya geldi. Sandıklara giden kongre üyeleri için oy verme işlemi 10.00’da başladı, 17.00’de sona erdi. Kongrede başkanlık seçimi toplam 47 sandıkta gerçekleştirildi.

Ali Koç oyunu 27, Aziz Yıldırım ise 46 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Öğle saatleri itibariyle 22 bini aşkın rekor oy kullanıldı. 2018'deki Koç-Yıldırım yarışında 21 bin oy kullanılmıştı.

Saat 17:00 itibariyle sandıklar kapanarak oy sayma işlemine geçildi. Oy sayımı devam ederken, Ali Koç'un Yıldırım'ın önünde olduğu ifade edildi. İlerleyen saatlerde resmi olmayan sonuçlara göre Ali Koç üç yıl daha görev yapması için yetki aldı.

Eski başkan Aziz Yıldırım, "Ali Koç ve arkadaşları bu sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Biz de elimizden ne destek geliyorsa vereceğiz" dedi.

Adayların listesi

Mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesinde şu isimler bulunuyor:

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu aday listesinde ise şu isimler yer alıyor:

Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşmasında Mourinho polemiği

Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım ile canlı yayında karşı karşıya gelmişti. İki aday, Habertürk'te canlı yayında açıklamalarda bulunmuştu. Programda başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile ilgili kısa süre önce yaptığı açıklamaları izleterek "Mourinho’ya açıktan para vermişler diyorsunuz" dedi. Bunun üzerine ise iki isimden şu açıklamalar gelmişti:

Aziz Yıldırım: "Bu işin içinde 20 senedir varım. Al 15 demedim, pazarlık yaptım. 18 istedi. 14 verdik. 3 yardımcısıyla 15'e anlaştık. Siz aşağısına anlaşabilirsiniz. 15 hoca ve ekibi, menajeri yok."

Ali Koç: "Adam aptal mı diyorsunuz."

Aziz Yıldırım: "İmaj hakkı verecektim, ayıracaktım. 15'in içinde olacaktı. 5-6 milyon imaj hakkı verecektim, vergiyi düşsün diye."

Ali Koç: "Açıktan para verdi diyorsunuz. Bir yöneticiniz bir TV'ye çıkıyor. Açıktan para mı vermişler diyor, o menajeri biliyoruz diyor."

Aziz Yıldırım: "Mourinho geldiği için mutlu musun? Yüzde 1 katkım varsa bana teşekkür etmen lazım."

Ali Koç: "Ben size çok şeyden teşekkür ederim."

Aziz Yıldırım: "9'una kadar bizimle gidip alalım, paranın yarısını ben ödeyeyim dedim."

Ali Koç: "Siz onu dediğinizde anlaştık dediniz."

Aziz Yıldırım: "Beraber gitseydik verecektim. Kaydı dinle. Sözüm söz. Kendisiyle görüştüm, diğer aday dedi, telefonla aradı görüştüm dedi. Ben Roma'da otelde görüştüm. Ben dedim 3 adayız, daha o zaman çekilmemişti. Kim seçilirse seçilsin, kendisine sor, Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var dedim. 2004'te onu istedim, Porto'dan gelmedi. Bizden hangisi kazanırsa kazansın Türkiye'ye gel, o da tamam dedi. Konuştuk, sohbet ettik. Branco, salı günü Mendes'ten randevu aldı dedi, gelecek görüşeceğiz dedi. Biz perşembe oradaydı."

Ali Koç: "Sizden 2 gün önce görüştü Roma'da."

Aziz Yıldırım: "Portekiz'de görüştüler, Mendes hastaydı. Her şey konuşuldu, 15'e anlaştık. Hazırladılar evrağı. Kendisi Bükreş'teymiş, dönecek onay verecekti. Siz devreye girdiniz."

Ali Koç: "Biz öncesinde bitirmiştik."

Aziz Yıldırım: "Siz İsmail Kartal'ın altını doldurup devam edecekmişsiniz, öyle demişsiniz."

Ali Koç: "Öyle bir şey demedim. Açıktan para verdik mi vermedik mi?"

Aziz Yıldırım: "Açıktan para verirsin anlaşırsın verirsin."

Ali Koç: "Açıktan dediğiniz nedir?"

Aziz Yıldırım: "Verdi dediğin lafın gelişi. Bedava verebilir misin?"

Ali Koç: "İrfan Can'da ne oldu?"

Aziz Yıldırım: "Sizin önünüze kağıt koydular, Galatasaray 4.5 verdi, siz 11'e imza attınız."