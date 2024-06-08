SON DAKİKA: Aziz Yıldırım ile Ali Koç canlı yayında... José Mourinho'nun maliyeti tartışma konusu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'de başkanlık seçimine bir gün kala eski başkan Aziz Yıldırım'ı canlı yayına davet etti. Yıldırım bunun üzerine Koç'u telefonla arayarak daveti kabul etti. Bunun üzerine iki aday Habertürk'te canlı yayına çıktı. Aziz Yıldırım, Koç'un "Büyüğümüzdür, Aziz Yıldırım başlasın." demesi üzerine Koç'un yanına giderek elini sıktı.

'Normalde tanımadığım numarayı açmam...'

Ali Koç, programın başında, Yıldırım'ın kendisini aradığını belirterek "Normalde tanımadığım numarayı açmam. Eve geldim, telefonu açtım, 8 gibiydi, siz çıktınız. Sayın Başkan 'kabul edelim, ulusal kanala çıkalım' dedi. Ben FB TV'yi istemiştim. Birkaç kişiyi aradık, moderatörsüz olmaz dediler. Burada karar kılındı" dedi.

Aziz Yıldırım, Ali Koç'un "Anti-Fener lobisinden dolayı Fenerbahçe başarılı olamıyor. Beraber mücadele edelim" dediğini, bunu konuşmak istediğini ifade etti.

'Fenerbahçe'nin caydırıcı gücü çok azaldı'

Ali Koç, 'camianın kırılgan olması nedeniyle' Fenerbahçe'nin caydırıcı gücünün çok azaldığını belirterek "Sayın Aziz Yıldırım 'Siz beceremiyorsunuz' düşüncesi içinde. Benim düşüncem; Fenerbahçe bir ve bütün olamadığı için" diye konuştu.

Koç, kendisinin 2018'den beri başkan olduğunu, 'başkan Aziz Yıldırım ile başkan olmayan Aziz Yıldırım arasında' siyah ile beyaz kadar fark olduğunu kaydetti.

'Dursun Özbek'e herkes istediğini söyler'

Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sözlerinin ardından kendisinin de cevap verdiğini dile getirdi. Koç ile Yıldırım arasında Özbek'le ilgili şu diyalog geçti:

Aziz Yıldırım: Bak, Galatasaray başkanı sana salladı, ben çıktım ona 'Sinek ikili' dedim.

Ali Koç: Çünkü ucunda siz vardınız.

Aziz Yıldırım: Olsun. İstesem karışmazdım ama o sözü söylemek yürek ister.

Ali Koç: Dursun Özbek'e herkes istediğini söyler.

Aziz Yıldırım: Orası ayrı.

'Seni veliaht ilan ettim'

Aziz Yıldırım ile Ali Koç, birlikte çalıştıkları dönemden de bahsederken, konuyu emekliliğe getirdi. Yıldırım'ın "Ben seni veliaht ilan ettim" dediği Koç'tan "Veliaht ilan ettiğiniz adama ne yaptığınız anlatacağım" karşılığı geldi.

'Değil destek, köstek oldunuz'

Yıldırım, Ali Koç'a "Sen emekli ol git stadyuma aynı şeyler olacak" dedi. Koç da "Siz emekli olmadınız, seçim kaybettiniz. Her zaman Fenerbahçe'nin içinde olacak, 20 sene başkanlık yaptınız." ifadesini kullandı.

"Bitti kardeşim onlar, benim Fenerbahçe'ye gelip bir şey olma şansım yok." diyen Yıldırım'a Koç'un yanıtı "Benim uğruna çok şey yapacağım Aziz Yıldırım, benim tanımadığım bir Aziz Yıldırım oldu 6 senede. Değil destek, köstek oldunuz." oldu.

José Mourinho tartışması

Ali Koç ile Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü José Mourinho'nun maliyeti hakkında da tartıştı. İlgili diyalog şöyle:

Aziz Yıldırım: "Ali Bey 12 falan demedim, siz 10.5 açıklamışsınız. Ben öyle bir açıklama yapmadım."

Ali Koç: "Koçspor, Koç İdmanyurdu.... 'Açıktan para vermişler' diyorsunuz."

Aziz Yıldırım: "Ben demedim, Mahmut dedi. Benim ağzımdan çıkan görüntü. Ben 12 milyon mu demişim. Siz 10.5'a aldık diye açıklama yaptınız."

Aziz Yıldırım: "Mourinho geldiği için mutlu musun?"

Ali Koç: "Şimdilik mutluyum, sonu da iyi olur inşallah."

Aziz Yıldırım: "Gelmesinde yüzde 1 payım varsa bana teşekkür et."

Ali Koç: "Ben Fenerbahçe'ye yaptıklarınız için hep teşekkür ettim."

Aziz Yıldırım: "9'una kadar bizimle gidip alalım, paranın yarısını ben ödeyeyim dedim."

Ali Koç: "Siz onu dediğinizde 'Anlaştık' dediniz."

Aziz Yıldırım: "Beraber gitseydik verecektim. Kaydı dinle. Sözüm söz. Kendisiyle görüştüm, diğer aday dedi, telefonla aradı görüştüm dedi. Ben Roma'da otelde görüştüm. Ben dedim 3 adayız, daha o zaman çekilmemişti. Kim seçilirse seçilsin, kendisine sor, Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var dedim. 2004'te onu istedim, Porto'dan gelmedi. Bizden hangisi kazanırsa kazansın Türkiye'ye gel, o da tamam dedi. Konuştuk, sohbet ettik. Branco, salı günü Mendes'ten randevu aldı dedi, gelecek görüşeceğiz dedi. Biz perşembe oradaydı."

Ali Koç: "Sizden 2 gün önce görüştü Roma'da."

Aziz Yıldırım: "Portekiz'de görüştüler, Mendes hastaydı. Her şey konuşuldu, 15'e anlaştık. Hazırladılar evrağı. Kendisi Bükreş'teymiş, dönecek onay verecekti. Siz devreye girdiniz."

Ali Koç: "Biz öncesinde bitirmiştik."

Ali Koç: "Açıktan para verdik mi vermedik mi?"

Aziz Yıldırım: "Verdin mi vermedin mi ne bileyim?"

Aziz Yıldırım: "Galatasaray, İrfan Can'a 4.5 verdi, siz de 10.5 verdiniz. Şeffafsan kaça aldığıysan koy onu ortaya. 7 açıkladınız ama olmuyor."

Ali Koç: "Mourinho'ya açıktan parayı velev ki verdik diyelim. Fenerbahçe'yi zan altında bırakmak olmuyor mu? Açıktan para vermek illegal değil mi?"