Fenerbahçe'de En-Nesyri'ye körfez kancası: Suudi takımdan rekor bonservis gelebilir!

Fenerbahçe’de geride kalan sezonda gösterdiği skor katkısı ile dikkatleri üzerine çeken Youssef En-Nesyri’ye Suudi Arabistan’dan talip çıktığı iddiaları tekrardan gündemde.

Şampiyonluk gelmese de bu istatistiklerle transfer piyasasında adından söz ettiren golcü, Körfez ülkelerininde listelere girmeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin haber hazırlayan Fransız spor ajansı Africafoot’a göre, Pierre-Emerick Aubameyang’ın ayrılığı sonrası hücum hattını güçlendirmek isteyen Al Qadsiah, Faslı golcü için devreye girmişti.

Aubameyang’ın yerine En-Nesyri

Al Qadsiah cephesi, Aubameyang’ın Ligue 1’e dönüşü sonrası oluşan boşluğu En-Nesyri ile doldurmak istiyor.

Rekor bonservis gündemde

Fenerbahçe, En-Nesyri için Türkiye rekoru olacak 40 milyon Euroluk bir bonservis bedeli belirlerken edinilen son bilgilere göre Suudi ekip Al Qadsiah'ın bu bonservis bedeline sıcak bakıyor.

Al Qadsiah, geçtiğimiz yıl yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olduğu süreçte de En-Nesyri'nin talipleri arasında yer alıyordu.

52 maçta 30 gol, 7 asist

28 yaşındaki En-Nesyri, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 52 maçta 30 gol ve 7 asist üreterek takımının hücum gücüne büyük katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin transferinde "eli güçlü"

Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan En-Nesyri, Sarı-lacivertlileri pazarlık masasında güçlü bir konuma getiriyor.