Fenerbahçe'de En-Nesyri'ye körfez kancası: Suudi takımdan rekor bonservis gelebilir!
Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri için Suudi Arabistan’dan gelen transfer iddiaları yeniden gündemde. 28 yaşındaki Faslı futbolcu, geçtiğimiz sezon sergilediği 52 maçta 30 gol ve 7 asistlik performansıyla özellikle Körfez bölgesinde transfer listelerinde yer alıyor. Suudi ekip Al Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang’ın ayrılığı sonrası En-Nesyri’yi kadrosuna katmak isterken Fenerbahçe ise oyuncu için rekor bir bonservis bedeli olan 40 milyon Euro'yu hedeflemiş durumda. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe’de geride kalan sezonda gösterdiği skor katkısı ile dikkatleri üzerine çeken Youssef En-Nesyri’ye Suudi Arabistan’dan talip çıktığı iddiaları tekrardan gündemde.
Şampiyonluk gelmese de bu istatistiklerle transfer piyasasında adından söz ettiren golcü, Körfez ülkelerininde listelere girmeyi başardı.
Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin haber hazırlayan Fransız spor ajansı Africafoot’a göre, Pierre-Emerick Aubameyang’ın ayrılığı sonrası hücum hattını güçlendirmek isteyen Al Qadsiah, Faslı golcü için devreye girmişti.
Aubameyang’ın yerine En-Nesyri
Al Qadsiah cephesi, Aubameyang’ın Ligue 1’e dönüşü sonrası oluşan boşluğu En-Nesyri ile doldurmak istiyor.
Rekor bonservis gündemde
Fenerbahçe, En-Nesyri için Türkiye rekoru olacak 40 milyon Euroluk bir bonservis bedeli belirlerken edinilen son bilgilere göre Suudi ekip Al Qadsiah'ın bu bonservis bedeline sıcak bakıyor.
Al Qadsiah, geçtiğimiz yıl yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olduğu süreçte de En-Nesyri'nin talipleri arasında yer alıyordu.
52 maçta 30 gol, 7 asist
28 yaşındaki En-Nesyri, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 52 maçta 30 gol ve 7 asist üreterek takımının hücum gücüne büyük katkı sağladı.
Fenerbahçe'nin transferinde "eli güçlü"
Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan En-Nesyri, Sarı-lacivertlileri pazarlık masasında güçlü bir konuma getiriyor.