Fenerbahçe’de flaş ayrılık iddiası: 2 hafta önce göreve gelmişti

Fenerbahçe’de teknik heyette beklenmedik bir ayrılık yaşandı. İddiaya göre; Sarı-lacivertli kulüp, geçtiğimiz haftalarda takımın başına getirilen teknik direktör Domenico Tedesco’nun yardımcılığına getirilen Gökhan Gönül ile yollarını ayırma kararı aldı.

İki hafta önce göreve başlamıştı

Kulüp, kısa süre önce yaptığı açıklamada, uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve kaptanlık yapan Gökhan Gönül’ün, Tedesco’nun yardımcısı olacağını duyurmuştu.

Yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir. 2 yıllık sözleşme imzalanan teknik adamın yardımcılığını, uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır” ifadeleri yer almıştı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Gökhan Gönül ile yolların ayrılmasına karar verdi. Ayrılık hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, bu sürpriz gelişme camiada büyük yankı uyandırdı.

2007-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve uzun yıllar takımın kaptanlığını üstlenen Gökhan Gönül, kariyerinde sarı-lacivertli takımla birçok başarı yaşamıştı.