Fenerbahçe'de kalacak mı? Milan Skriniar'dan flaş açıklama!

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, kulüp televizyonuna verdiği röportajda hem son maçlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu hem de geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Slovak stoper, “Uygun zaman geldiğinde sportif direktörümüz ve başkanımızla bu konuları muhakkak konuşacağız. Sezon sonuna kadar elimden gelenin en iyisini yapacağım. Zamanı geldiğinde geleceğim hakkında konuşacağız” dedi.

“Fenerbahçe’de kendimi çok iyi hissediyorum”

Takımda bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren deneyimli futbolcu, “Burada olduğum için çok mutluyum. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. İlk geldiğim andan itibaren hem kulüp bünyesinde olan insanların yaklaşımı hem de taraftarlarımızın gösterdiği sevgi ve destekten dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Skriniar, Fenerbahçe’ye transfer sürecinden önce teknik direktörle görüştüğünü belirterek, “Takımıma ve takım arkadaşlarıma yardım etmek amacıyla geldim. Benim için en önemlisi kulüp olarak, takım olarak gelişebilmektir. Şu anda da bunun gerçekleştiğini düşünüyorum. Ama her zaman daha iyi olabiliriz.” diye konuştu.

“Her maç bizim için bir final”

Süper Lig'de kalan maçlara odaklandıklarını vurgulayan Skriniar, şampiyonluk yolunda her maça final havasında hazırlandıklarını söyledi:

“Her maç bizim için artık bir final. Her maçı sadece kazanmak için oynamamız gerekiyor. Güçlü bir oyun sergileyip o maçı kazanmamız gerekiyor. Herkes aynı şeyi söylüyor zaten, 8 tane final maçımız var. Bunları oynayıp sezon sonunda ne olacağını göreceğiz.”

“Moana sevinci kızıma armağandı”

Son Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaptığı sevinç hakkında da konuşan Skriniar, bu hareketin kişisel bir anlam taşıdığını belirtti. Skriniar “Büyük kızım ‘Moana’ filmini çok seviyor. Maui diye bir karakter var. Onun öyle bir oyuncağı var. Ben de kızımı anmak için öyle bir gol sevinci yaptım” dedi.

“Taraftarların sevgisini hissediyorum”

Skriniar, sarı-lacivertli taraftarların kendisine gösterdiği ilginin çok kıymetli olduğunu ifade ederek şunlar söyledi:

“İlk günden beri kendilerinin desteklerini ve sevgilerini hissediyorum. Bu desteği hissetmek benim için çok önemli. Gerçekten harikalar. Her maçta takıma en iyi şekilde yardım ediyorlar. Aynı zamanda sosyal medyadan da destek mesajları gönderiyorlar.”

“37 numaranın anlamı büyük”

Fenerbahçe’de 37 numaralı formayı tercih eden Slovak futbolcu, bu seçiminin tesadüf olmadığını belirtti. Daha önce Fenerbahçe’de forma giyen bir diğer Slovak oyuncu Martin Skrtel'in de aynı numarayı taşıdığını hatırlatan Skriniar, “Kendisi bu forma numarasıyla başarılı yıllar geçirdi, ben de bu numarayla devam etmek istedim” ifadelerini kullandı.