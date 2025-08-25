Fenerbahçe’de seçim yarışı başladı: Sadettin Saran imzaları teslim ediyor

Fenerbahçe’de başkanlık seçimleri öncesinde camianın merakla beklediği gelişme yaşandı.

Sarı lacivertliler, bir yandan 2025-2026 sezonu Süper Lig mücadelesine başlarken, diğer yandan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya geliyor.

Ancak kulüpteki en önemli gündem maddelerinden biri de seçim süreci. Ali Koç’un başkanlık görevine geldiği 7 sezondur şampiyonluk yaşayamayan Fenerbahçe’de taraftar ve camia baskısının etkisiyle olağanüstü seçim kararı alınmıştı.

Spor habercisi Yağız Sabuncuoğlu’nun X hesabından yaptığı paylaşımda, Sadettin Saran’ın başkan adaylığı için gerekli imza sayısına ulaştığı ve bugün imzaları kulübe teslim edeceği belirtildi. Böylece Saran, Fenerbahçe başkanlığı için resmen aday olacak.

Muhtemel adaylar ve tarihler

Seçim sürecinde adı geçen isimler arasında mevcut başkan Ali Koç, Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran öne çıkıyordu. Bu isimlerden Saran, adaylığını bugün resmiyet kazandırarak süreci resmen başlatacak.

Fenerbahçe’de seçimli olağanüstü genel kurulun 13-14 Eylül tarihlerinde yapılması planlanıyor. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise kongre 20-21 Eylül’de gerçekleştirilecek.