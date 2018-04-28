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Fenerbahçe'de Skrtel'in başına 10 dikiş atıldı

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile yapılan maçta aldığı darbeyle yaralanan Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'in başına 10 dikiş atıldı.

Fenerbahçe'de Skrtel'in başına 10 dikiş atıldı
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Fenerbahçe'den  yapılan açıklamada, Kasımpaşa maçında rakip oyuncuyla çarpışan ve kafasına geçici 5 dikiş atılan Skrtel'in hastanedeki tedavisinin tamamlandığı bildirildi.

Maçın ardından hastaneye götürülen Slovak oyuncunun kafasındaki geçici dikişlerinin açıldığı belirtildi. Sarı-lacivertli futbol takımının doktoru Burak Kunduracıoğlu'nun gözetiminde yapılan operasyonda, Skrtel'in kafasına 10 dikiş atıldığı ve hastaneden ayrılan oyuncunun durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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