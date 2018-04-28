Fenerbahçe'de Skrtel'in başına 10 dikiş atıldı
Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile yapılan maçta aldığı darbeyle yaralanan Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'in başına 10 dikiş atıldı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Kasımpaşa maçında rakip oyuncuyla çarpışan ve kafasına geçici 5 dikiş atılan Skrtel'in hastanedeki tedavisinin tamamlandığı bildirildi.
Maçın ardından hastaneye götürülen Slovak oyuncunun kafasındaki geçici dikişlerinin açıldığı belirtildi. Sarı-lacivertli futbol takımının doktoru Burak Kunduracıoğlu'nun gözetiminde yapılan operasyonda, Skrtel'in kafasına 10 dikiş atıldığı ve hastaneden ayrılan oyuncunun durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Kaynak: AA