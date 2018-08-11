Fenerbahçe'de Slimani imzayı attı
Fenerbahçe, İngiltere'nin Leicester City takımının Cezayirli golcü oyuncusu İslam Slimani'yi 1 sezonluğuna kiraladı.
Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin Cezayirli milli futbolcusu İslam Slimani'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki golcü oyuncunun 1 sezonluğuna kiralanması konusunda Leicester City ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Slimani'nin, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza attığı ifade edildi.
Kaynak: AA