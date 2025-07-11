Fenerbahçe Spor Kulübü, stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımı'nın Avrupa karşılaşmalarında forma göğüs sponsorluğu için ABD merkezli Chobani firmasıyla görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, “Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyada tepki yağdı

Ancak bu gelişmenin ardından sosyal medyada tepkiler gecikmedi. Bazı Fenerbahçe taraftarları, Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya’nın geçmişte yaptığı bazı açıklamalara işaret ederek sponsorluk görüşmesine karşı çıktı.

Ulukaya’nın 2015 yılında CNN’e verdiği bir röportajda Türkiye’den ayrılma gerekçesini “Kürt olmam ve Kürtlerin haklarını savunmam” şeklinde açıklaması, bazı taraftar grupları tarafından "terör örgütlerine yakın durmakla" itham edildi.

Tepkilerini dile getiren bazı taraftar hesapları, “Terör sevici sponsor istemiyoruz” ifadeleriyle yönetime çağrıda bulundu.

Kulübün sembol taraftar platformlarından 12 Numara sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Terör destekçisi, ülkemize açık açık iftira atan bir şahsın markasını, Fenerbahçe’mizin hiçbir yerinde görmek istemiyoruz!”

Spsyaş medyada sıkça eleştirilip dile getirilen diğer konular ise, Ulukaya'nın yoğurt markası Chobani’nin adının “Kobani” kelimesine benzemesi ve ürettikleri yoğurdu dünyaya “Greek yogurt” olarak pazarlaması oldu.

Kulüp içinden yanıt: Algı operasyonu var

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi Fatih Şaşıoğlu, tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Hamdi Ulukaya’ya yönelik eleştirileri “algı oluşturma çabası” olarak niteledi.

Şaşıoğlu, Ulukaya’nın ABD’de Türk vakıflarını destekleyen, Türk gençlerine burs sağlayan ve 2023 yılında Washington'da gerçekleştirilen Türkiye’nin 100. yılı kutlamalarına sponsor olan bir iş insanı olduğunu belirtti.

“Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sponsorluk gelirlerini sıkı şekilde denetlemekte ve sadece uygun bulunan gelirler kulüplere aktarılmaktadır” diyen Şaşıoğlu, bu süreçte Fenerbahçe’nin yıpratılmak istendiğini öne sürdü.

Hamdi Ulukaya kimdir?

1972 yılında Erzincan’ın İliç ilçesinde dünyaya gelen Hamdi Ulukaya, 2005 yılında ABD’de Chobani markasını kurarak dünya çapında bir başarı elde etti.

Chobani, ABD’de yoğurt sektörünün lider markalarından biri olurken, Ulukaya da girişimcilik alanında önemli ödüller aldı.

Forbes'a milyarderler listesinde üst sıralarda yer alan Ulukaya, girişimcilik ve inovasyon alanında "ilham verici bir figür" olarak nitelendirirken Fenerbahçe Spor Kulübün Başkanı Ali Koç'un yakın bir dostu olduğu da kendisi hakkında edinilen bilgiler arasında.

Chobani markası nedir?

ABD merkezli bir süzme yoğurt markası olan Chobani'nin isminin Türkçe'deki “çoban” kelimesinden türetildiği düşünülüyor.

2005 yılında CEO Hamdi Ulukaya tarafından kurulan şirket, ilk olarak Kraft Foods’tan satın alınan bir tesiste üretime başladı ve kısa sürede ABD’nin en çok tercih edilen yoğurt markalarından biri haline geldi.

Marka, geleneksel Türk yoğurdunu ABD pazarına adapte ederek büyük bir başarı elde etmiş ve kısa sürede sektörün önde gelen aktörlerinden biri oldu.

“Greek yogurt” (Yunan yoğurdu) ifadesi ise bir ürün türünü tanımlamak için kullanılmakta olup, pazarlama stratejisi gereği tercih edildi.

Chobani, yoğurt dışında kefir, sütlü içecekler, bitkisel bazlı ürünler ve atıştırmalıklar gibi çeşitli kategorilerde de üretim yapıyor.

Fenerbahçe ile Chobani arasında devam eden sponsorluk görüşmeleri kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, kulüp yönetiminin bu tepkiler doğrultusunda nasıl bir adım atacağı merak konusu.