Fenerbahçe’de tarihi kongre başladı: Ali Koç ve Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulu başladı. Yarın Eski Kenan Evren Lisesi arsasında ikinci oturumu düzenlenecek olan kongrede mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacak.

Rekor katılım bekleniyor

Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanma hakkına sahip. İki gün sürecek kongrede 30 bin civarında katılım bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde 2018’de 21 bin 350, 2024’te ise 27 bin 489 üye oy kullanmıştı. Yarın yapılacak seçimde bu rekorun kırılacağı öngörülüyor.

Mosturoğlu divan başkanı oldu

Kongre, başkanlık divanı seçimiyle başladı. Yapılan oylamada oturumu Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu’nun yönetmesine oy birliğiyle karar verildi.

Mosturoğlu, teşekkür konuşmasının ardından kongre gündemini oylara sundu. Gündem oy birliğiyle kabul edildi.

Kızılhan: Mali bağımsızlık geliyor

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, kongrede yaptığı konuşmada Bankalar Birliği’nden çıkış projelerinin tamamlandığını belirtti:

“Artık Fenerbahçe geleceğine kendi iradesiyle karar verecek mali özgürlüğe kavuşmak üzeredir. Geçen sezon Fenerium tarihinin en yüksek satışına ulaşarak 62 milyon euro ciro yaptı.”

Kızılhan, 3 Temmuz sürecine ilişkin açılan davaların sürdüğünü de hatırlatarak, kulübün adalet mücadelesinden taviz vermeyeceğini söyledi.

Pekin: Fenerbahçe dimdik ayaktadır

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin ise kongrede yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Bu seçim yalnızca bir yönetim değişikliği değildir, bu bir irade mücadelesidir. Fenerbahçe sahipsiz değildir ve asla olmayacaktır. Bölmeye çalışanlar kaybedecek, Fenerbahçe kazanacak. Bu kulüp haksızlıklarla, kumpaslarla yıpratılmak istendi ama asla teslim olmaz. Fenerbahçe dimdik ayaktadır.”

Yarın başkan seçilecek

Genel kurulun ikinci gününde, 21 Eylül Pazar günü, başkanlık seçimi yapılacak. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatleri arasında 50 sandıkta gerçekleştirilecek.

Sandıkların açılmasının ardından genel kurul divan başkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe’nin yeni başkanını açıklayacak.