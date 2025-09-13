Fenerbahçe’de Tedesco dönemi resmen başladı: Topa sahip olma ve hücum benim felsefem

Fenerbahçe, futbol A takımı teknik direktörlüğü görevine getirilen İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco için Can Bartu Tesisleri’nde imza töreni düzenledi. Törene Başkan Ali Koç, Futbol Direktörü Devin Özek, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

“En büyük borcumuz şampiyonluk”

Başkan Ali Koç, törende yaptığı konuşmada şampiyonluk hedefini ön plana çıkararak, “Bizim en büyük borcumuz şampiyonluk borcumuz. Takımımızı şampiyon yapacağız ve Avrupa’da yarı final hedefliyoruz. Taraftarlarımızın baskılı ve hücumcu oyun beklentisine uyacak bir teknik direktör seçmemiz gerekiyordu ve Domenico Tedesco’yu takımın başına getirdik” ifadelerini kullandı.

“İlk haftadan fikirlerini uygulamaya uygun bir teknik direktör”

Futbol Direktörü Devin Özek ise Tedesco’nun kısa sürede fikirlerini hayata geçirebilecek bir isim olduğunu belirterek, “Kadromuzu analiz ettiğimizde bu şekilde yola çıkmıştık. Eminim ki hocamız bu kadroyu en iyi şekilde kullanacaktır” dedi.

“Atak yapma felsefesine sahibim”

İlk sözlerine Türkçe “Burada olmaktan çok mutluyum” diyerek başlayan Tedesco, Fenerbahçe’nin büyüklüğüne dikkat çekti.

İtalyan teknik adam, “Tabii ki oyunu domine etmeniz önemli. Topa sahip olma ve atak yapma felsefesine sahibim. Atak yapabilmek mentalitesine sahip olmanız gerekiyor. Öz güvenin, başarabilmek ve maçları kazanabilmeye olumlu etki ettiğini biliyorum” dedi.

Tedesco ayrıca Süper Lig’i yakından incelediğini belirterek, “Benden asla yeni geldim gibi ifadeler duymayacaksınız. Bu benim yöntemim değil. Takımımızın 4’lü sistem için kurulduğunu düşünüyorum. İlk hedefim Trabzonspor maçı” ifadelerini kullandı.

İmza töreninde 2 yıllık sözleşmeye imza atan Domenico Tedesco, basın toplantısının ardından Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olarak resmen görevine başladı.