Fenerbahçe'den Frederico Rodrigues de Paula Santos ile ilgili açıklama

Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) tarafından 11 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos transferi hakkında açıklama yapıldı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos’un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul’a gelecektir.

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