Fenerbahçe'den kritik galibiyet

18 Aralık 2017

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor Ülker Stadı’nda karşılaştı.

Fenerbahçe, konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın gollerini 56. dakikada Mehmet Topal ve 76. dakikada Valbuena attı.

Fenerbahçe bu sonuçla 32 puanla ikinciliğe yükseldi. Ligin son sırasında bulunan Karabükspor ise 8 puanda kaldı.

5 maçta 15 puan

Süper Lig’de son haftalarda aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışına ortak olan Fenerbahçe, Karabükspor karşısında 2 farklı kazandı ve üst üste 5. galibiyetini elde etti. Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında aldığı beraberliklerle zirve yarışında geriye düşen Fenerbahçe, Sivasspor maçıyla başladığı galibiyet serisini, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında sürdürmüştü. Karabükspor karşısında da galibiyete uzanan Aykut Kocaman’ın ekibi, bu sezon Trabzonspor'la birlikte ligde üst üste 5 maç kazanan tek takım oldu.

Kaynak: İHA