Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe, Başakşehir ile Galatasaray'ın karşılaştığı kritik haftada Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yendi.
Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'u ilk yarıda bulduğu 2 golle yendi.
Fenerbahçe'nin ilk golünü 30. dakikada Aatif Chahechouhe kaydederken, 33. dakikada Medjani kendi kalesine attığı golle takımını 2-0 geriye düşürdü. İlk yarı bu skorla sona erdi. Dakika 90+1'de Robinho takımı adına farkı 1'e düşüren golü attı. Maç 2-1 sona erdi.
Fenerbahçe kazandığı 3 puan sonrası puanını 57'ye çıkararak maç fazlası ile Galatasaray ile eşitlendi. Sivasspor ise 41 puanda kaldı.
Şampiyonluk yolunda yarın Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.