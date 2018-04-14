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Fenerbahçe'den kritik galibiyet

Fenerbahçe, Başakşehir ile Galatasaray'ın karşılaştığı kritik haftada Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yendi.

Fenerbahçe'den kritik galibiyet
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Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'u ilk yarıda bulduğu 2 golle yendi.

Fenerbahçe'nin ilk golünü 30. dakikada Aatif Chahechouhe kaydederken, 33. dakikada Medjani kendi kalesine attığı golle takımını 2-0 geriye düşürdü. İlk yarı bu skorla sona erdi. Dakika 90+1'de Robinho takımı adına farkı 1'e düşüren golü attı. Maç 2-1 sona erdi.

Fenerbahçe kazandığı 3 puan sonrası puanını 57'ye çıkararak maç fazlası ile Galatasaray ile eşitlendi. Sivasspor ise 41 puanda kaldı. 

Şampiyonluk yolunda yarın Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 

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