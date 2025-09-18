Fenerbahçe’den Riva çıkarması: Ali Koç ve yönetim TFF’ye gidiyor!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bugün saat 16.00’da Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki tesislerine gidecek. Sarı-lacivertli kulüp, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun istifasını talep ederken, hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Onur Özütoprak için de disiplin ve yaptırım uygulanmasını isteyecek.
MHK Başkanı için istifa talebi
Fenerbahçe yönetiminin gündeminde, hakem kararlarının merkezindeki isimlerden Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Gündoğdu’nun görevinden istifasını talep edecek.
Hakemler için yaptırım çağrısı
Fenerbahçe, 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor karşılaşmasında verdiği kararlarla tepki çeken hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Onur Özütoprak için de disiplin süreci başlatılmasını isteyecek.
Resmi açıklama yapıldı
Kulüpten yapılan açıklamada, “Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, saat 16.00’da Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva tesislerine gidecektir” denildi.