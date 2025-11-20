Fenerbahçe’den 'sahte satış' uyarısı!

Fenerbahçe Spor Kulübü, son günlerde kulüp yöneticilerinin adını kullanarak satış bahanesiyle dolandırıcılık girişiminde bulunan kişi veya kişilere karşı resmi yazı paylaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yöneticiler adına telefonla arama ya da farklı iletişim kanalları üzerinden hiçbir şekilde satış faaliyeti yürütülmediğinin altı çizildi.

Suç duyurusunda bulunuldu!

Açıklamada, kulüp ve yönetim kurulu üyelerinin isimlerinin kullanıldığı dolandırıcılık teşebbüsleri tespit edildiği belirtilerek, durumla ilgili savcılık ve ilgili kurumlara suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Sarı-laciverliler, üyeler ve taraftarlara seslenerek bu tür aramalara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Kulüp, dolandırıcılık girişimlerine karşı hassasiyet gösterilmesini ve şüpheli durumların yetkililere bildirilmesini istedi.