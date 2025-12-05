Fenerbahçe'den satış rekoru: Kampanya sonrası dev gelir!

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray derbisi öncesinde taraftarların gösterdiği yoğun ilgi sayesinde Fenerium mağazalarında tarihi satış rekoru kırıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Sadettin Saran’ın çağrısı üzerine mağazalara yönelen sarı-lacivertli taraftarlar, yalnızca beş günlük süreçte geçen yılın derbi haftasının satışlarını ikiye katladı.

143 milyon TL'lik mağaza satışı

Açıklamada, geçen yıl aynı dönemde 70 milyon TL olan Fenerium satışlarının, bu sezon pazartesi günü oynanan Galatasaray maçıyla birlikte 143 milyon 762 bin TL’ye yükseldiği belirtildi. Dikkat çeken bir diğer detay ise yüzde 50’ye varan indirimlere rağmen alışverişlerin yüzde 73’ünün indirimsiz ürünlerden yapılması oldu.

Kulüp, toplam satışların ikiye katlandığını, internet üzerinden yapılan alışverişlerin ise yaklaşık beş kat artarak yeni bir rekora ulaştığını açıkladı.

"Eşsiz desteğiniz, güç kaynağımızdır"

Fenerbahçe, taraftara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Koşulsuz ve şartsız camiamızın yanında olan ve hiçbir fedakârlıktan geri durmayan Büyük Fenerbahçe taraftarlarımıza bir kez daha sonsuz teşekkür ediyoruz. Gösterdiğiniz bu eşsiz destek, bizim için her daim en büyük güç kaynağı olacaktır.”