Fenerbahçe’den teknoloji hamlesi: ITserv Technology ile işbirliği anlaşması yapıldı

Fenerbahçe, teknoloji alanındaki dönüşüm hedefleri kapsamında ITserv Technology ile işbirliği anlaşmasına imza attı.

Chobani Stadı’nda düzenlenen imza törenine, kulübün genel sekreteri Orhan Demirel, yönetici Serhan Yılmaz ile ITserv Technology Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ertan Erdoğan katıldı.

Törende konuşan Orhan Demirel, Fenerbahçe’nin attığı her adımda uzun vadeli değer üretmeyi esas aldığını vurgulayarak, "Fenerbahçe olarak bizler attığımız her adımda sürdürülebilirliği, kurumsal istikrarı ve uzun vadeli değeri esas alan bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Başlayan bu işbirliği Fenerbahçe'nin kurumsal yapısını daha sağlamlaştırma hedefinin bir parçasıdır. Bu iş birliğinin iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dijitalde çok kıymetli bir dönüşüm içindeyiz"

Yönetici Serhan Yılmaz ise kulübün dijital ve teknolojik alanda önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkat çekerek, "Fenerbahçe olarak dijitalde ve teknolojide çok kıymetli bir dönüşüm sürecindeyiz. Bununla amacımız kulübümüzün teknoloji altyapısına denetlenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kazandırmak. Hedefimiz çok net. Sorunlara sonradan müdahale eden değil önceden önlem alan, yapay zeka desteğiyle 7/24 işleyen bir sistem kurmak. Bu sistem bizi çağın ötesine taşıyacak. Bu ileri seviye yapı kulübümüze herhangi bir mali yük getirmeden bir işbirliği ile hayata geçiyor. Bu kıymetli anlaşmada emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ITserv Technology Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ertan Erdoğan da işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok heyecanlıyız çünkü dünyanın en büyük spor kulüplerinden birinde teknoloji tarafında sponsor olmak çok değerli. Benim için önemi bunun ötesinde çocukluğumdan beri tribünde desteklediğim camiayı şirketimizle desteklemenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

İmza töreni, yapılan anlaşmanın ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.