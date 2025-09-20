Fenerbahçeli Mahfi Eğilmez'den Sergen Yalçın’a alkışlı destek: Çözüm öz eleştiride başlar

Ekonomik değerlendirmelerinin yanı sıra Fenerbahçeliliği ile de zaman zaman gündeme gelen duayen iktisatçı Mahfi Eğilmez, resmi X hesabı üzerinden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın dünkü maç sonu açıklamalarına değindi.

Beşiktaş’ın Göztepe’ye 3-0 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Yalçın, “Hakem konuşacak bir oyun oynamadık, hakemle alakası yok, kendi öz eleştirimizi yapacağız” demişti.

Mahfi Eğilmez, bu sözleri resmi X hesabından alıntılayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hatayı başkalarına yıkmak yerine kendisinde aramak çözümün başlangıcıdır. Sergen Hoca’ya alkışlar 👏”

Eğilmez’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.