Fenerbahçeli Mahfi Eğilmez'den Sergen Yalçın’a alkışlı destek: Çözüm öz eleştiride başlar
Fenerbahçeli olduğu bilinen duayen iktisatçı Mahfi Eğilmez, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Yalçın’ın hakem yerine öz eleştiriye yönelmesini örnek gösteren Eğilmez, “Hatayı başkalarına yıkmak yerine kendisinde aramak çözümün başlangıcıdır” diyerek alkış emojisiyle destek verdi.
Ekonomik değerlendirmelerinin yanı sıra Fenerbahçeliliği ile de zaman zaman gündeme gelen duayen iktisatçı Mahfi Eğilmez, resmi X hesabı üzerinden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın dünkü maç sonu açıklamalarına değindi.
Beşiktaş’ın Göztepe’ye 3-0 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Yalçın, “Hakem konuşacak bir oyun oynamadık, hakemle alakası yok, kendi öz eleştirimizi yapacağız” demişti.
Mahfi Eğilmez, bu sözleri resmi X hesabından alıntılayarak şu değerlendirmeyi yaptı:
“Hatayı başkalarına yıkmak yerine kendisinde aramak çözümün başlangıcıdır. Sergen Hoca’ya alkışlar 👏”
Eğilmez’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.