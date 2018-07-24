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Fenerbahçe'nin borcu 3,2 milyar lira

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün borcunun 31 Mayıs 2018 itibarıyla 3,2 milyar lira olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin borcu 3,2 milyar lira
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün borcunun 3,2 milyar lira olduğunu bildirdi.

FBTV'de katıldığı programda kulübün mali durumuyla ilgili bilgi veren Koç, 31 Mayıs 2018 itibarıyla borçlarının 3,2 milyar (621 milyon avro) olduğunu ifade etti. 

Ali Koç, bir yıl içinde ödemeleri gereken borcun 2,2 milyar lira olduğunu aktardı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, büyük bölümü 2023 yılına kadar olmak üzere bir milyar 360 milyon liralık gelirlerinin temlikli olduğunu dile getirdi.

Koç, kulübün tüm gayrimenkullerinin ipotekli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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