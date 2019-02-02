Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

02 Şubat 2019

Toplantının açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kulübün sportif başarı açısından 2018 yılını iyi bir şekilde geride bıraktığını belirtti.

Geride kalan seneyi iki başkanın yönettiği bir dönem olarak geçirdiklerini hatırlatan Vefa Küçük, "Eski başkanımıza kulübe verdiği emekler için teşekkür ediyorum. Yeni başkanımıza da hem teşekkür ediyor hem de başarılar diliyorum. 2018 yılında sportif başarılarımız büyük umutlarla, bizi mutlu eden detaylarla kapanmıştır." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin bir spor kulübü olduğunun altını çizen Vefa Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki futbol hem Türkiye'de hem dünyada en çok ilgi çeken en önemli spor dalı ancak biz spor kulübüyüz. Dokuz branşta yarışıyoruz ve senelerdir, bu sene de dahil hem Türkiye'de hem Avrupa ve dünyada büyük başarılar elde ettik. 2018 yılı kulübümüz için başarılı geçmiştir. Sadece futbol olarak bakarsak başarılı diyemeyiz ama alacağımız sonuçlarla hem bugünümüze hem de geleceğimize daha huzurlu, rahat ve güvenli bakacağız."

Fenerbahçe'nin borcu

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, denetleme kurulu raporlarını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpte kritik durumun devam ettiğini dile getiren Burhan Karaçam, bu durumun birkaç yıl içinde kaldırılabilecek bir şey olmadığını ifade etti.

Futbol A.Ş'nin Kasım sonu rakamlarının sonuçlandığını ifade eden Karaçam, "Aralık ayı içerisinde bu durumun ayrıntıları KAP'a bildirildi. Dönem zararı olarak 40,4 milyon TL azaldı. Fenerbahçe'nin yaklaşık borcu 4-4,5 Milyar TL olarak gözükmekte" dedi.

Kaynak: AA